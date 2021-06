Wohngemeinschaft in Engelskirchen : Betrunkene verletzen sich bei Streit gegenseitig - Mordkommission ermittelt

Symbolfoto. Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln In Engelskirchen ist ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich die beiden Mitbewohner gegenseitig so schwer, dass sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebten. Nun ermittelt eine Mordkommission.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer Wohngemeinschaft im oberbergischen Engelskirchen-Bickenbach ist in der Nacht auf Mittwoch ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 63-Jähriger und ein 67-Jähriger sollen sich dabei gegenseitig lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Beide waren alkoholisiert.

Hausbewohner hatten gegen Mitternacht die Polizei alarmiert. Kurz darauf brachten Rettungskräfte die beiden schwerverletzten Bewohner der Wohngemeinschaft in Kliniken. Wie die Polizei mitteilte, befinden sich die beiden Männer inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet, Spuren gesichert und Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund der Auseinandersetzung, dauern an.

(ga)