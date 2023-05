Polizei ermittelt wegen Stichverletzungen Zwei Männer landen nach Streit in Köln-Kalk im Krankenhaus

Zwei Männer sollen am Dienstagabend einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen am Rande des Bürgerparks in Köln-Kalk mit einem Messer verletzt haben. Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei soll es gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Dabei sollen die beiden tatverdächtigen Männer den 17-Jährigen mit einem Messer leicht und den 18-Jährigen schwer verletzt haben. Nach Zeugenangaben seien die tatverdächtigen Männer in Richtung der Köln Arcaden geflüchtet.