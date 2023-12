Von Streik bis Wahlen Diese Begriffe wurden 2023 am häufigsten in NRW gegoogelt

Haben Sie ein Gefühl dafür, was die wichtigsten Schlagzeilen des Jahres 2023 waren? Was die Menschen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat? Eine Tendenz zeigt der Google-Jahresrückblick, den das Unternehmen selbst zum Ende des Jahres veröffentlicht. Das waren die wichtigsten Google-Suchbegriffe des Jahres 2023 in Nordrhein-Westfalen.