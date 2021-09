Verhandlung am Bonner Landgericht : Süßlicher Duft enttarnte Cannabis-Plantage in Euskirchen

Süßlicher Duft enttarnte Cannabis-Plantage in Euskirchen

Verhandlung am Bonner Landgericht

Noch vor der ersten Ernte entdeckten Ermittler bei einer Razzia die Plantage in Wüschheim. Foto: dpa

Euskirchen/Bonn Im Februar 2017 hatten Ermittler eine Cannabisplantage in Euskirchen-Wüschheim gefunden. Der Prozess vor dem Bonner Landgericht gegen den 55-jährigen Betreiber und seine beiden Söhne ist nun geplatzt – aus einem überraschenden Grund.

Bei einer großangelegten Drogen-Razzia im Februar 2017, bei der neun Objekte durchsucht worden waren, stießen die Fahnder auf zwei Cannabisplantagen: Eine versteckte sich in einer Lagerhalle in Köln-Zollstock – und die zweite befand sich fernab der Domstadt, in dem Voreifel-Ort Wüschheim. Insgesamt sieben Männer, darunter ein Vater und seine zwei Söhne aus Köln, wurden damals festgenommen und wegen Drogenhandels und Besitzes angeklagt.