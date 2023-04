Prozess vor dem Bonner Landgericht Täter nennt Überfall auf Tankstellen in Euskirchen „bescheuerte Idee“

Deswegen machte der wegen Einbrüchen vorbestrafte Euskirchener vor der 3. Großen Strafkammer reinen Tisch und gab zu, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft: Er gestand, am 15. und am 18. Oktober 2022 in der Frauenberger Straße in Euskirchen zwei gegenüberliegende Tankstellen überfallen zu haben, bewaffnet mit einem Messer, mit dem er einen Kassierer verletzte. Im ersten Fall soll er 550 Euro, beim zweiten zwischen 300 und 1000 Euro erbeutet haben.