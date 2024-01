Verhandlung vor dem Bonner Landgericht Tankbetrug mit dem Fahrrad

Mit einem skurrilen Fall von Tankbetrug befasst sich derzeit die 1. Große Strafkammer am Bonner Landgericht: Einem 30-jährigen Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen dem 21. Mai und dem 11. Juni 2022 gleich zwölf Mal an zwei Tankstellen in Euskirchen und Weilerswist getankt zu haben, ohne zu bezahlen. Allerdings füllte er den Kraftstoff nicht etwa in den Tank eines Autos, sondern in bis zu sechzig Liter fassende Kanister. Die Behältnisse transportierte er dann entweder zu Fuß oder in Fahrradanhängern ab.