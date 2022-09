Erhöhungen auch an Bonner Tankstellen : Spritpreise steigen nach Ende des Tankrabatts deutlich an

Andrang an Beueler Zapfsäulen : Teils lange Schlangen an Tankstellen vor Ende des Tankrabatts Drei Monate lang galt ein vergünstigter Steuersatz für Benzin und Diesel, ab September dürften die Preise an der Zapfsäule deutlich steigen. Am Mittwochabend war an einigen Tankstellen in Bonn viel los.