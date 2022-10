Probleme im Funksystem : Technische Probleme: Passagierflugzeug muss in Köln/Bonn landen

Düsseldorf/Köln Aufgrund von technischem Problemen konnte ein Passagierflugzeug nicht wie geplant in Düsseldorf landen. Die Piloten brachen die Landung ab und flog stattdessen nach Köln/Bonn.

Eine Boeing 737 der Airline Sun Express ist am vergangenen Mittwoch aufgrund von Problemen nicht am Düsseldorfer Flughafen, sondern am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Das Flugzeug mit rund 200 Passagieren sollte vom türkischen Diyarbakir startend eigentlich in Düsseldorf landen, als Probleme auftauchten.