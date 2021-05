Mehrere Zehntausend Euro : Seniorin übergibt Geld an Telefonbetrüger aus Sorge um ihren Sohn

Köln Telefonbetrüger haben eine 68-Jähre am Montag so sehr unter Druck gesetzt, dass die Frau aus Sorge um ihren Sohn mehrere zehntausend Euro übergab.

"Ihr Sohn hat einen Unfall verursacht und sitzt in Untersuchungshaft", sagte der falsche Polizist der Frau am Montagmittag übers Telefon. Der Sohn der 68-Jährigen habe beim Autofahren eine Frau und ihr Kind an einem Zebrastreifen angefahren. Das Kind sei lebensgefährlich verletzt und liege in der Uniklinik Köln. Nach Angaben der Polizei fuhr der Betrüger fort: "Ihr Sohn befindet sich deshalb bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft. Sein Pflichtverteidiger wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen."