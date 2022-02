Prozessbeginn : Thomas Drach im Landgericht Köln eingetroffen

Die wichtigsten Fragen rund um den Prozess : Reemtsma-Entführer Thomas Drach erneut vor Gericht Thomas Drach wurde durch die Entführung von Jan Philipp Reemtsma 1996 zu einem der bekanntesten Verbrecher Deutschlands. Er war lange in Haft und soll danach an vier Raubüberfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen sein. Fragen und Antworten zum Prozess, der am Dienstag in Köln beginnt.