Prozess gegen Thomas Drach in Köln Bis zum Lebensende hinter Gittern?

Dem 62 Jahre alten Drach werden vier Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg in der Zeit von März 2018 bis November 2019 zur Last gelegt. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor, weil er am Flughafen Köln/Bonn und vor einem Ikea-Markt in Frankfurt auf Geldboten geschossen und diese erheblich verletzt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll Drach bei den Überfällen insgesamt rund 230 000 Euro erbeutet haben. Er selbst bestreitet, auch nur irgendetwas mit den Taten zu tun zu haben.