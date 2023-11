360 Grad Stadion Tour Vorverkauf für Kölner Konzert von Helene Fischer in 2026 startet

Fischer wird im Juni und Juli 2026 außerdem in Berlin (13. Juni), Stuttgart (16. Juni), Frankfurt (20. Juni), Gelsenkirchen (23. Juni), Hamburg (4. Juli), Wien (11. Juli) und Zürich (14. Juli) auftreten. Ein weiterer Auftritt in München sei für den Juli in Planung und soll in Kürze bestätigt werden, teilte der Veranstalter Live Nation am Freitag mit.