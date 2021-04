Friedhof Melaten in Köln : Schauspieler Willi Herren soll am 5. Mai beerdigt werden

Schauspieler Willi Herren (45) wurde in der vergangenen Woche tot in seiner Kölner Wohnung gefunden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Schauspieler Willi Herren soll laut Medienberichten am 5. Mai auf dem Kölner Friedhof Melaten beerdigt werden. Dort liegen bereits auch andere Prominente begraben. Die Staatsanwaltschaft gab am Donnerstag den Leichnam zur Bestattung frei.

Nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Willi Herren steht Medienberichten zufolge das Datum seiner Beerdigung fest. Diese solle am 5. Mai (Mittwoch) um 11.11 Uhr auf dem Kölner Friedhof Melaten stattfinden, schreibt der Sender RTL auf seiner Internetseite. „Bei der Beerdigung soll es eine große Kutsche mit zwei Pferden geben. Willi soll dabei mit den Liedern wie "Ich bin ene kölsche Jung" und "Niemals geht man so ganz" verabschiedet werden“, heißt es weiter.

Demnach bleibt am Tag der Bestattung alles in den Farben rot und weiß. Auf dem Kölner Friedhof sind bereits auch andere Prominente, wie zum Beispiel Politiker Guido Westerwelle oder Schauspieler Dirk Bach, begraben worden.

Bruder Theo wollte Spenden für Beerdigung sammeln

Am vergangenen Dienstag war Herren, der aus der „Lindenstraße“ und zuletzt aus vielerlei Reality-Formaten und als Ballermann-Sänger bekannt war, tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Herren wurde nur 45 Jahre alt. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Der Leichnam war am Donnerstag bereits zur Bestattung freigegeben worden, wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte.