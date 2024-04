Mutmaßliches illegales Autorennen Ermittlungen zu tödlichem Unfall auf der A555 vor dem Abschluss

Seitdem dauern die Ermittlungen an. „Es steht allerdings noch das Unfallrekonstruktionsgutachten aus, an dessen Erstellung mehrere Sachverständige beteiligt sind“, führte Bremer weiter aus. Dieses Gutachten soll allerdings in Kürze bei der Staatsanwaltschaft eingehen. Im Anschluss werden man „den Sachverhalt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewerten und eine Abschlussentscheidung treffen“, so Bremer. Anderes ausgedrückt: Dann entscheidet die Behörde, ob sie eine Anklage erhebt.