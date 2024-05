Unfall in Pulheim 48-Jähriger von Auto erfasst und getötet

Ein 48 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zu Sonntag in Pulheim bei Köln auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Pkw war nach Angaben der Feuerwehr in dem Ortsteil Brauweiler von der Straße abgekommen und auf den Bürgersteig geraten, wo der Passant entlangging.