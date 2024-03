Unfall ereignete sich vor einem Jahr Tödlicher Unfall in Wesseling: Familie des Opfers erhöht Belohnung auf 12.000 Euro

Dass die Familie des 20-Jährigen die Belohnung aufgestockt hat, liegt der Erklärung des Vaters zufolge an einem „großzügigen Unterstützer“. Der Vater des Unfallopfers richtet zudem in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit und an den Täter direkt. Die Familie bittet darum, sich bei Fragen oder mit Hinweisen an die entsprechende Mordkommission zu wenden: ☏ 0221/22 90 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.