20-Jähriger in Wesseling überfahren Vater des Getöteten richtet emotionale Worte an Unfallfahrer

Der Vater des jungen Mannes richtet sich zudem in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit - und an den Täter direkt. „Wir sind sicher, dass dich deine Tat belastet“, sagt er online. Auf dem Youtube-Kanal „Tödlicher Unfall Wesseling“ teilte die Familie des Opfers das Video, in dem sie den Fahrer des Wagens und Mitwissende dazu auffordert, sich der Polizei zu offenbaren. Außerdem appelliert der Vater des Unfallopfers erneut auch an Werkstattmitarbeitende: „Haben Sie einen Frontschaden an einem solchen Auto repariert? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei.“