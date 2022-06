Nachbarin findet Leichen : 85-Jähriger soll Ehefrau und sich selbst in Hürth getötet haben

In Hürth wurden die leblosen Körper eines Ehepaares gefunden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hürth Eine Mordkommission der Polizei Köln ermittelt in Hürth. Dort wurden am Montagnachmittag zwei Leichen in einem Haus gefunden.



Am Dienstagnachmittag informierte die Polizei Köln über ein mutmaßliches Tötungsdelikt mit Suizid in Hürth. Eine Frau hatte am Montagnachmittag ihre leblosen Nachbarn in deren Haus gefunden und die Polizei alarmiert.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Erkenntnisstand davon aus, dass der 85-jährige Mann zunächst seine 83-jährige Ehefrau getötet haben soll und im Anschluss sich selbst. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ga)