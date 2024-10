Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich Mann soll Ehefrau mit Messer erstochen haben

Der Rettungsdienst und die Polizei wurden zunächst gegen 8.30 Uhr zu einem Einsatz in die Brüsseler Straße in Zülpich-Füssenich westlich von Euskirchen gerufen. Hier fanden die Einsatzkräfte die tote Frau und den schwer verletzten Mann in einer Wohnung. Der Ehemann wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Genauere Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.