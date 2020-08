Einsatz nahe der Mülheimer Brücke : Leblose Person in Köln aus dem Rhein geborgen

Leblose Person in Köln aus dem Rhein geborgen

Blick auf die Mülheimer Brücke in Köln (Archivbild). Foto: DPA

Köln In Köln musste am Dienstag eine Leiche aus dem Rhein geborgen werden. Die Identität des Toten ist bislang nicht geklärt. Ein Passant hatte den leblosen Körper zuvor von der Mülheimer Brücke aus entdeckt.

In Köln hat am Dienstagmorgen ein Passant eine leblose Person im Rhein entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Passant hatte den Körper von der Mülheimer Brücke aus im Wasser treiben sehen. Die Wasserschutzpolizei hat den bislang unbekannten Toten aus dem Rhein geborgen. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes aufgenommen. Wie die Kölner Polizei mitteilte, soll die Leiche noch am Dienstag obduziert werden.