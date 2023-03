Nach Schlägerei mit Armbruch : Tourist in Köln fährt mit Auto in Bordell-Eingang

Tourist in Köln fährt mit Auto in Bordell-Eingang

Die Polizei in Köln fasste den Touristen aus London, der zuvor mit seinem Auto in den Bordelleingang gefahren war. (Symbolbild Foto: dpa/David Inderlied

Köln Zwei Touristen aus London haben sich in Köln mit dem Sicherheitspersonal eines Bordells geprügelt. Im Anschluss fuhr einer der Briten mit seinem Auto in den Bordell-Eingang.

Der Streit zwischen den beiden Briten und dem Schutzpersonal des Bordells in Köln-Neuehrenfeld eskalierte am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr. Zunächst hätten sich die beiden Männer verbal mit den Beschäftigten gestritten, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.