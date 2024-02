„Unabsichtlich erdrückt“ Löwenbaby aus dem Kölner Zoo eine Woche nach der Geburt gestorben

Zoo-Besucher müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie die drei noch lebenden Löwenbabys beobachten können - sie befinden sich mit ihrer Mutter derzeit in einer Wurfhöhle hinter der Anlage für Asiatische Löwen. Der Vater halte sich, wie in der Wildnis üblich, ebenfalls von den Jungtieren fern, so der Zoo. Und auch die Tierpfleger hätten keinen Kontakt zu dem Wurf, um den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehungen nicht zu stören. In etwa zwei bis drei Monaten plant der Zoo, die kleinen Löwen bei gutem weiteren Verlauf der Öffentlichkeit vorzustellen.