Polizei sucht nach Zeugen : Teppich-Betrüger erbeuten 10.000 Euro von Kölner Senior

Köln Mit immer neuen Tricks sind Betrüger in Köln bei älteren Menschen erfolgreich. Im jüngsten Fall war das Opfer ein 88-jähriger Mann. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr klingelten nach Angabe der Polizei in Köln-Eil zwei unbekannte Männer an der Haustür eines 88-Jährigen. Unter dem Vorwand, ihm einen Teppich schenken zu wollen, gelangten die Tatverdächtigen in die Wohnung des Rentners.