RE7 in Leverkusen : Polizeilich gesuchter Mann fährt außen an Zug mit

Polizeilich gesuchter Mann fährt außen an Zug mit

RE7 in Leverkusen

Leverkusen Ein Trittbrettfahrer ist bei Tempo 100 außen am RE7 in Leverkusen mitgefahren. Ein Zugbegleiter entdeckte ihn beim Blick aus dem Fenster. Der Mann nannte nach seiner Rettung eine kuriose Begründung.

Ein Trittbrettfahrer ist am Sonntagabend auf den RE7 in Opladen aufgesprungen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, entdeckte ihn ein Zugbegleiter bei einem Blick aus dem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Regionalzug eine Geschwindigkeit von etwa Tempo 100 erreicht.