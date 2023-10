Unfall in Troisdorf Betrunkener Pedelec-Fahrer fährt gegen geparktes Auto

Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer aus Niederkassel ist am späten Samstagabend´, den 7. Oktober, gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Mann verletzte sich dabei stark am Kopf, wie die Polizeibehörde Rhein-Sieg angibt. Der Unfall passierte demnach auf der Mondorfer Straße in Toisdorf-Bergheim. Das Auto sei ordnungsgemäß geparkt gewesen.