Platzsturm im RheinEnergie-Stadion am 7. Mai : Mutmaßliche Diebe der gestohlenen TV-Kamera sind identifiziert

Platzsturm im RheinEnergie-Stadion am 7. Mai

Die überschäumende Freude der FC-Fans am 7. Mai sorgte für Chaos im RheinEnergie-Stadion. Bei dem anschließenden Platzsturm von Teilen der Fan-Szene hatten die Diebe eine wertvolle TV-Kamera und ein Stativ entwendet. Foto: IMAGO/Moritz Müller/IMAGO/Moritz Mueller

Köln Die Polizei Köln hat aufgrund von Zeugenaussagen die mutmaßlichen Diebe einer 20.000 Euro teuren TV-Kamera identifizieren können. Damit hatte die am Freitagvormittag eingeleitete Fotofahndung nach den Tätern schnellen Erfolg.

Die Polizei Köln hat am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass die mutmaßlichen Diebe einer 20.000 Euro teuren TV-Kamera identifiziert werden konnten. Die Tatverdächtigen hatten die Kamera und ein Stativ vermutlich während des Platzsturms im RheinEnergie-Stadion am 7. Mai entwendet.

Noch am Freitagvormittag rief die Polizei Köln per Fahndungsfotos von den mutmaßlichen Täter Zeugen zur Mithilfe auf. Die eingehenden Aussagen brachten wohl die entscheidenden Hinweise auf die zwei gesuchten Männer. Bereits am Freitagnachmittag konnten die Tatverdächtigen von der Polizei identifiziert werden. Sie sollen aus dem Kölner Umland stammen.