Senioren lebensgefährlich verletzt Tödlicher Raub in Zülpich: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Nach einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Zülpich-Füssenich fahndet die Polizei nach dem 38-jährigen Vasile Amariei. Das teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei verdächtig, im August vergangenen Jahres zusammen mit weiteren Beschuldigten in die Wohnung einer 77-jährigen Frau und ihrem ein Jahr jüngeren Gatten eingebrochen zu sein. Als die beiden aufgewacht seien, sollen die Tatverdächtigen sie lebensgefährlich verletzt haben. Der 76-Jährige verstarb im März.