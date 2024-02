Polizei sucht Täter und Zeugen Unbekannte schießen auf 21-Jährigen in Köln-Höhenhaus

Köln · Die Kölner Polizei sucht nach mehreren Männern, die am Dienstagabend in Höhenhaus einen 21-Jährigen angeschossen haben. Der Mann wurde verletzt in einem Waldstück gefunden.

22.02.2024 , 14:22 Uhr

Ein 21-jähriger Kölner wurde am Dienstagabend im Stadtteil Höhenhaus niedergeschossen (Symbilbild). Foto: dpa/Federico Gambarini





Von Chantal Dötsch