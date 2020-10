Fahndung mit Foto : Unbekannter stiehlt Bewusstlosem in Köln das Smartphone

Unbekannter stiehlt Bewusstlosem in Köln das Smartphone

Köln Ein Unbekannter soll einem jungen Mann in Köln das Smartphone aus der Tasche gestohlen haben, als dieser bewusstlos auf dem Boden lag. Jetzt fahndet die Polizei in der Öffentlichkeit nach dem mutßmaßlichen Täter.

Während er bewusstlos auf dem Wiener Platz in Köln lag, ist einem 24 Jahre altem Mann das Smartphone gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun in der Öffentlichkeit mit einem Foto nach dem Unbekannten, der am 16. Mai dem jungen Mann das Handy aus der Jackentasche gezogen haben soll.