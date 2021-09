Teilweise Alkohol im Spiel : E-Scooter- und Radfahrer bei Unfällen in Köln teils schwer verletzt

E-Scooter-Fahrer. Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln Am Wochenende haben sich mehrere E-Scooter- und Radfahrer bei Unfällen zum Teil schwer verletzt. In drei von fünf Fällen waren die Beteiligten alkoholisiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei in Köln meldete von Freitag bis Sonntag mehrere folgenschwere Unfälle mit zum Teil schweren Verletzungen. die Betroffenen waren entweder mit Fahrrädern oder E-Scootern unterwegs. In drei von fünf Unfällen waren die Unfallbeteiligten laut Aussage der Polizei alkoholisiert.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr fuhr ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Ehrenstraße in der Kölner Innenstadt gegen einen Sperrpfosten und verletzte sich beim anschließenden Sturz am Kopf.

Am Samstagmorgen gegen 2.50 Uhr kam ein 25-jähriger Radfahrer an einer Querungshilfe auf der Bonner Straße im Kölner Süden zu Fall, weil er gegen den dortigen Bordstein fuhr und die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Wegen der dadurch erlittenen Kopfverletzung musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der selben Nacht gegen 4 Uhr blieb eine alkoholisierte 29-jährige Radfahrerin auf dem Hohenzollernring in der Innenstadt mit dem Lenker an einem abgestellten Rad hängen und stürzte. Dabei zog sie sich ebenfalls eine Kopfverletzung zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr kollidierte ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einer 18-jährigen Radfahrerin auf der Liebigstraße in Neuehrenfeld. Beide erlitten leichte Verletzungen. Laut Angaben der Polizei war die Unfallursache ein Überholmanöver der 16-Jährigen auf dem dortigen Geh- und Radweg. Beide Fahrer waren nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert.

(ga)