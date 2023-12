Zusammenstoß an Stauende 66-Jähriger stirbt bei Unfall auf A59 bei Porz

Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Einsatzstelle verstarb. In dem Lkw befanden sich ein 29-jähriger Fahrer sowie zwei weitere Insassen, die bei dem Unfall unverletzt blieben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 39 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz, teilt die Stadt Köln mit.