Teilsperrung auf A4 bei Köln Bundeswehr-Tanklaster durchbricht Leitplanke

Im Rahmen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Autobahn 4 in beiden Fahrtrichtungen teilgesperrt. Wie die Autobahn GmbH am Donnerstagmorgen mitteilte, könnten die gesperrten Spuren erst nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten an der Leitplanke freigegeben werden. Diese könnten bis in den späten Donnerstagnachmittag andauern.