Tödliche Kollision auf der A555 Die Identität der Unfallopfer ist geklärt

Weiteres könne er „zum Schutz postmortaler Persönlichkeitsrechte“ nicht mitteilen, so Bremer. Im Übrigen dauerten die aufwendigen Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens weiter an. Mit zeitnahen Ergebnissen sei daher nicht zu rechnen. Damit meinte der Oberstaatsanwalt das bei einem externen Büro in Auftrag gegebene Unfallrekonstruktionsgutachten, das Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen könne.