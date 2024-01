Nach dem Unfalltod zweier Frauen auf der A555 Wäre Untersuchungshaft für die Beschuldigten denkbar?

Im Fall des tödlichen Unfalls auf der A555 schweigen sich die Beschuldigten weiter aus. Das teilte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Wie berichtet, war es Anfang Dezember zu einem schweren Unfall auf der Autobahn in Höhe Wesseling gekommen. Zwei Frauen, Mutter (49) und Tochter (23), waren in ihrem Auto verbrannt. Es besteht der Verdacht, dass sich zwei Autofahrer ein illegales Autorennen auf der Autobahn geliefert haben könnten, in dessen Folge es zu dem Unfall gekommen war. Es handelt sich um zwei junge Männer im Alter von jeweils 20 Jahren.