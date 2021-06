Nach Zusammenstoß mit Auto : Tanklaster verliert Hunderte Liter Dieselöl auf der A1

Erftstadt Am Mittwochabend ist ein 34-jähriger Autofahrer auf der A1 bei Erfstadt mit einem Tanklaster kollidiert. Der Laster wurde dabei beschädigt und verlor Hunderte Liter Dieselöl. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend war ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Fiesta auf der Autobahn A1 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Erftstadt näherte er sich einem Tanklaster. Laut den Angaben der Polizei wechselte der 34-Jährige dann vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um den Tank-Lkw zu überholen.