Polizei sucht nach Zeugen Motorradfahrer verletzte sich bei Unfall auf A4 nahe Köln schwer

Nach dem schweren Verkehrsunfall eines 25-jährigen Motorradfahrers am Mittwochmorgen sucht die Polizei Köln nun nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet war der 25-Jährige gegen 4.20 Uhr auf der A4 in Richtung Olpe auf Höhe der Tankstelle Frechen Süd mit seiner Yamaha gestürzt. Eine Hyundai-Fahrerin fuhr hinter ihm in die gleiche Richtung und prallte beim Ausweichen in die Betonschrammwand. Ein 62 Jahre alter Benz-Fahrer, wiederum hinter der Frau, stießt daraufhin mit der Hyundai-Fahrerin zusammen.