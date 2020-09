Autobahn bis zum Mittag gesperrt : Zwei Tote bei Kollision auf A4 bei Köln

Köln Am frühen Freitagmorgen sind bei einem Unfall auf der A4 bei Köln zwei Menschen gestorben. Die Autobahn war bis in die Mittagsstunden gesperrt, es kommt weiterhin zu längeren Staus. Zudem sucht die Polizei vor allem nach einem bestimmten Zeugen.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 bei Köln sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 4 in Richtung Olpe mehrere Stunden lang gesperrt, die Staulänge betrug nach Polizeiangaben zeitweise zwölf Kilometer. An dem Unfall waren vier Autos und zwei Lastwagen beteiligt.