Verdacht auf illegales Autorennen Tote nach schwerem Unfall auf A555 noch nicht identifiziert

Hat möglicherweise ein Rennen zwischen zwei Fahrzeugen auf der A555 zu dem tragischen Unglück geführt? Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, weisen die zwei übrigen mutmaßlich an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge – ein Mercedes und ein Audi – seitliche Unfallschäden auf. Diese Schäden würden darauf hindeuten, dass sich die beiden Autos auf der Fahrt in Richtung Bonn berührt haben. Ein Frontschaden am Audi lässt laut Polizei nach erster Bewertung zudem auf einen Aufprall auf das Heck des Polo schließen, der sich gemäß der Spuren auf der Fahrbahn gedreht und Feuer gefangen hat.