Nach Unfall von Sattelzug Abfahrt an Autobahnkreuz Köln-Süd bis Mittag gesperrt

Köln · Am viel befahrenen Autobahnkreuz Köln-Süd ist nach einem Unfall in der Nacht die Abfahrt von der A555 auf die A4 aus Richtung Bonn gesperrt. Autofahrer müssen deshalb mit Staus rechnen. In der Nacht war ein Lkw dort durch die Leitplanke gebrochen.

13.12.2023 , 10:06 Uhr

Nach einem Unfall sind Teile des Autobahnkreuzes Köln-Süd derzeit gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder





Die Abfahrt von der A555 zur A4 am Autobahnkreuz Köln-Süd ist momentan nicht möglich. Beide Spuren sind nach einem Unfall gesperrt. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Wie die Polizei meldet, war in der Nacht ein Sattelzug von der Spur abgekommen und durch die Leitplanke gebrochen und gegen einen Baum geprallt. Der 61-jährige Fahrer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt leichte Kopfverletzungen. Zu den Gründen für den Unfall ist bislang nichts bekannt. Die Polizei rät aufgrund der Aufräumarbeiten dazu, den Bereich großräumig zu umfahren. Autofahrer sollten den Vormittag über mit Stau rechnen. Die Polizei gibt an, die Abfahrten auf die A4 seien noch bis mindestens 13 Uhr gesperrt.

(ga)