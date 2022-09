Kollision mit Schwerverletzter auf der A3 : Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs nach Zeugen

Köln Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die den Unfall am Mittwochnachmittag auf der A3 bei Köln-Dellbrück mit angesehen haben. Die Ursache der Kollision, bei der sich eine 27-Jährige schwer verletzt hatte, ist weiter unklar.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr kollidierte eine 27-jährige Smart-Fahrerin auf der A3 bei Köln-Dellbrück mit mehreren Fahrzeugen. Dabei verletzte sich die Fahrerin schwer. Die Frau war in Richtung Frankfurt unterwegs. In den Unfall involviert waren nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei ein 35-jähriger Ford-Puma-Fahrer und ein 58 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Vito.