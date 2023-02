Auto prallt gegen Baum : 41-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Heimerzheim und Euskirchen

Euskirchen Nach einem schweren Unfall auf der L182 zwischen Heimerzheim und Euskirchen ist ein 41-jähriger Mann an seinen Verletzungen gestorben. Für die Polizei war er kein unbeschriebenes Blatt.

Ein 41-jähriger Autofahrer ist nach einem schweren Unfall auf der L182 zwischen Swisttal-Heimerzheim und Euskirchen gestorben. Der Mann sei am Montag gegen 2 Uhr in Richtung Euskirchen gefahren, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen sei, teilte die Polizei mit. Er sei darauf gegen ein Verkehrsschild und einen Baum geprallt und habe sich dann überschlagen. Das Auto landete anschließend auf der Seite im Straßengraben.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 41-Jährigen aus Euskirchen in ein Krankenhaus, wo er an den Folgen seiner Verletzungen starb. In dem Auto des Manns, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, fand die Polizei einen Rucksack mit Drogen und Einbruchswerkzeug. Auch die Kennzeichen und der Wagen selbst waren gestohlen. Der Mann sei wegen Straftaten in der Vergangenheit polizeibekannt gewesen, so ein Sprecher der Polizei. Um welche Straftaten es sich dabei handelt, sagte er nicht. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat.