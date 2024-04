Staatsanwaltschaft Köln ermittelt Tödlicher Unfall im Phantasialand Brühl: Obduktion bringt mehr Klarheit

Das bedeutet keine Wende in dem Fall, schließt aber aus, dass der Tod des Mitarbeiters schon vor dem Unfall, etwa durch Fremdeinwirkung oder einen Herzinfarkt, eingetreten sein könnte. Wie berichtet, wurde der 43-Jährige am Montag, 25. März, bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ von einer der Bahnen erfasst und starb noch am Unfallort. Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es zu klären, unter welchen Umständen das Opfer ums Leben gekommen ist und ob ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden wie Fahrlässigkeit vorliegt. Dazu würden weiter Zeugen befragt, sagte Bremer am Freitag.