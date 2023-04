Pedelec-Unfall in Euskirchen-Kleinbüllesheim 78-jährige Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Pkw

Eine 78-jährige Radfahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Euskirchen-Kleinbüllesheim bei dem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Die Seniorin habe nach ersten Erkenntnissen aus Richtung Straßfeld kommend vermutlich den herannahenden und vorfahrtsberechtigten Wagen auf der Kreuzung „Kreisstraße15/Landstraße 210“ übersehen, teilte die Euskirchener Polizei mit. Durch die Kollision erlitt die 78-Jährige schwere Verletzung und wurde von den Rettungskräften schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.