Polizei ermittelt : Acht Verletzte bei schwerem Unfall in Euskirchen

Acht Verletzte bei schwerem Unfall in Euskirchen

Ein beschädigter PKW steht nach dem schweren Unfall in Euskirchen neben einem Linienbus. Foto: dpa/Benedict Lickfeld

Euskirchen Bei einem schweren Unfall in Euskirchen sind am Dienstag acht Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer kollidierte unter anderem mit einem Radfahrer und einem Linienbus.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall in Euskirchen verursacht. Es gab insgesamt drei Schwerverletzte, fünf Menschen zogen sich leichte Verletzungen zu, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Abend. Ersten Ermittlungen zufolge habe es sich bei dem Senior um einen „internistischen Notfall“ gehandelt.