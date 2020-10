Unfall in Köln : 41-jähriger Mercedesfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Unfall in Köln

Ein Mercedesfahrer ist am Samstagmittag in Köln mit einer Straßenbahn kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Foto: Alf Kaufmann

Köln Am Samstagmittag ist in Köln ein Mercedesfahrer mit einer Straßenbahn der Kölner-Verkehrs-Betriebe kollidiert. Dabei wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Auch seine Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 41-jähriger Mercedesfahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ist am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Aachener Straße in Köln mit einer Straßenbahn der Kölner-Verkehrs-Betriebe (KVB) kollidiert. Dabei verletzte er sich schwer und wurde zusammen mit seiner nur leicht verletzten Beifahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.