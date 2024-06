Folgenschwerer Unfall in Köln 83-Jährige erleidet tödliche Verletzungen bei Zusammenprall mit Lkw

Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Köln ist eine 83-jährige Fußgängerin kurz nach der Einlieferung in ein nahe gelegenes Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei Köln am Mittwoch mitteilte, wurde die Seniorin im Köln-Porzer Stadtteil Finkenberg von einem zurücksetzenden Lkw erfasst und tödlich verletzt.