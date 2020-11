Frau schwebt in Lebensgefahr : 88-jährige Fußgängerin in Köln von Lkw erfasst

Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Köln In Köln-Ehrenfeld hat am Freitagmorgen der Fahrer eines Lastwagens mit seinem Fahrzeug eine Fußgängerin erfasst. Die 88-Jährige ist dabei schwer verletzt worden. Die Venloer Straße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug am Freitagmorgen in Köln-Ehrenfeld eine 88-jährige Fußgängerin erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt. Der Notarzt konnte akute Lebensgefahr nicht ausschließen. Auch der 33-jährige Fahrer wurde von Rettungskräften betreut, da er unter Schock stand. Die Venloer Straße ist in Höhe der Neptunstraße in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Lastwagenfahrer gegen 8.20 Uhr auf der Venloer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Klarastraße soll er nach Zeugenangaben bei Rotlicht an einer Ampel gehalten haben. Als er dann wieder anfuhr, habe er die Fußgängerin erfasst, die gerade die Straße überquerte.

(ga)