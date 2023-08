Massenkarambolage in Köln Fahrer war vor Unfall als Medizintourist in Bonn

Der 28-Jährige, der nach einer Massenkarambolage am Freitagabend mit 14 Verletzten und zehn beschädigten Autos in Köln-Deutz in Haft sitzt, ist als Medizintourist aus dem Ausland nach Bonn gekommen und befindet sich dort in ärztlicher Behandlung. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montagmittag auf GA-Anfrage mit. Der Mann mache von seinem Schweigerecht Gebrauch und lasse sich anwaltlich vertreten.