Unfall in Köln : Junge Frau stirbt nach Cabrio-Überschlag auf der A57

Unfall auf der Autobahn (Symbolfoto) Foto: ON-Photography - stock.adobe.com/ON-Photography - stock.adobe

Köln Eine 25 Jahre alte Frau ist am Samstagabend auf der A57 in Köln ums Leben gekommen. Sie war Beifahrerin in einem Mercedes-Cabrio. Der Wagen hat sich überschlagen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Eine 25-jährige Frau aus Dormagen ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A57 zwischen den Anschlussstellen Bickendorf und Longerich ums Leben gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand von Staatsanwaltschaft und Polizei hat sie als Beifahrerin in einem Merceds SLK Cabrio gesessen. Der Wagen war gegen 19.50 Uhr wohl ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gerutscht und hatte sich überschlagen.