Unfallopfer stirbt im Krankenhaus : 88-jährige Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Köln

Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug am Freitagmorgen in Köln-Ehrenfeld eine 88-jährige Fußgängerin erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt. An der Unfallstelle wurde sie von einem Notarzt behandelt. Nun teilt die Polizei mit, dass das Unfallopfer noch am Freitagabend in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen ist.